Nuovo store Cisalfa sport apre a Torino

CISALFA SPORT APRE TRE NUOVI PUNTI VENDITA IN ITALIA CONTINUA LA STRATEGIA DI ESPANSIONE DEL GRUPPO

Cisalfa Sport, leader in Italia nella grande distribuzione di articoli sportivi e per il lifestyle, rafforza ulteriormente il suo piano di sviluppo e inaugura tre nuovi punti vendita.

Il 27 agosto è stato aperto il nuovo store presso il centro commerciale Parco Dora a

Torino.

Il 10 settembre sono stati inaugurati invece i punti vendita di Carpi, presso il nuovo

centro commerciale Retail Park e di Fiumicino, all’interno del Parco Commerciale da

Vinci.

Cisalfa Sport, che conta 150 punti vendita e oltre 3.000 persone, è il retailer per

eccellenza di abbigliamento e prodotti per lo sport e il lifestyle. La sua offerta

include, infatti, un’ampia selezione dei più autorevoli brand quali Nike, Adidas, The

North Face, Ellesse, New Balance e Fila, per citarne alcuni.

L’azienda sta continuando a sviluppare una strategia retail omni-channel, con

l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel modello tra l’integrazione fra

l’esperienza in negozio e quella online, sempre più dinamica e intuitiva.

Tutti e tre i nuovi negozi presentano metrature importanti e sono studiati secondo

il format 3.0: un progetto di visual innovativo per una disposizione delle collezioni

più accattivante e fruibile unito a materiali ecologici e illuminazione led a basso

consumo.

La nuova formula è stata riconosciuta a livello europeo come il miglior format per un

negozio di sport.

I tre store avranno come focus le seguenti categorie merceologiche: lifestyle, con

abbigliamento, calzature e accessori citywear e sportswear, ma anche active con

focalizzazioni sui mondi running, training e football.

I numeri di Torino – Parco Dora superficie: 1.500 mq

addetti: 12 addetti

casse: 3