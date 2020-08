Nuoto: Campionato Italiano di Categoria, i vincitori piemontesi

Nove atleti piemontesi hanno conquistato la medaglia d’oro, grazie alle prestazioni fatte registrare al Campionato Regionale di Categoria disputato tra il 24 e il 26 luglio al Palazzo del Nuoto di Torino. Si tratta dei Senior Alessandro Miressi (Fiamme Oro/Centro Nuoto Torino), nei 100 stile libero in 49’’30, e Francesca Fresia (Aquatica Torino), nei 400 misti in 4’58’’12; dei Cadetti Francesca Pasquino (Nuotatori Canavesani), nei 50 dorso in 28’’78, e Anita Gastaldi (CSR Granda), nei 200 misti in 2’18’’46; degli Junior Gabriele Mancini (Centro Nuoto Torino), nei 100 rana in 1’03’’32, e Giada Gorlier (Rari Nantes Torino), nei 50 dorso in 29’’52; dei Ragazzi Simone Spediacci (Dynamic Sport), nei 200 dorso in 2’06’’69, e Lorenzo Altini (Centro Nuoto Torino), nei 200 misti in 2’10’’28. Primo posto, infine, anche per l’alessandrino Alessandro Fusco (Fiamme Gialle/Circolo Canottieri Aniene), nei 200 rana Cadetti in 2’17’’14. Le classifiche per società saranno pubblicate nei prossimi giorni. L’elenco completo dei vincitori del Campionato Italiano di Categoria su https://www.federnuoto.it/home/nuoto/risultati-e-classifiche-nuoto/2019-2020-6/5403-campioni-italiani-di-categoria-2020/file.html