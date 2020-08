Romiti, un quarto di secolo alla Fiat

Cesare Romiti è morto a 97 anni. Tranne l’ultimo è sempre stato in pista con la sua presidenza della associazione Italia Cina. 70 anni di onorata carriera tra e nelle stanze del potere economico e finanziario italiano e non solo. Ma è passato alla storia per i suoi 24 anni alla Fiat e con la famiglia Agnelli. Era orgoglioso nel precisare che con l’Avvocato si davano del lei.

Una vita intensa e diremmo anche contro corrente. Diceva d’ essere un uomo contro il potere politico ed al tempo stesso lui uomo di potere. Romano de Roma venuto a Torino per mettere in riga i torinesi. La prima sua vittima fu Carlo De Benedetti. Scontro di personalità e scontro (anche) di potere. Del resto si è sempre detto che gli Agnelli regnano e lui governava. Tradotto faceva il lavoro “sporco”. Da Luca di Montezemolo ai Sindacati è stato durissimo . Cacciato il primo perché si diceva che vendesse gli incontri con l’Avvocato e salvato dallo stesso. Gli operai erano in esubero e dopo i 35 giorni ci pensò lo Stato con la cassa integrazione. Ebbe il coraggio della rottura ma ebbe sempre bisogno della mediazione di quella politica che non amava tanto. Anche lui con i suoi begli appoggi come Cuccia che lo preferì ad Umberto Agnelli. Probabilmente l’unico grande manager pubblico che passerà all’ industria privata. In una intervista di 4 anni fa sostenne di essere stato scelto direttamente dall’ Avvocato.Viceversa molti sostenevano che il suo vero sponsor era Cuccia e che Gianni Agnelli facesse sempre quello che Cuccia desiderava. Molti lo sconsigliano di

accettare perché con gli Agnelli e Torino entrava in un mondo fondamentalmente chiuso. Era una sfida che non poteva non accettare. Carlo De Benedetti durò solo tre mesi ai vertici Fiat. Per allora fu cacciato (con faraonica buona uscita) perché, si diceva , voleva fare le scarpe agli Agnelli. L’ ingegnere dopo diede la sua versione dei fatti. Sosteneva che in Fiat bisognava licenziare subito e lo disse immediatamente a Gianni Agnelli che gli rispose: domani vado a Roma e le saprò dire. Al suo ritorno fu categorico: non si può fare. Del resto dalla prima guerra

mondiale la Fiat ha sempre avuto stretto rapporto con lo Stato. Dal fondatore Giovanni Agnelli a Vittorio Valletta una sana tradizione. Dopo la seconda guerra mondiale continuò barattando condizioni di favore per la Fiat che appena poteva assumeva. Notorio che pur controvoglia Vittorio Valletta si faceva periodicamente un viaggetto a Roma in visita ai suoi amici funzionari

del ministero dell Industria. Gianni Agnelli da Presidente di Confindustria fu grande mediatore e protagonista dell’accordo con Lama sulla scala mobile. Toccherà a Cesare Romiti nell’80 quello

che voleva fare Carlo De Benetti anni prima. Appunto il lavoro “sporco” di licenziare. Cominciava il tramonto industriale di Torino. Sia ben chiaro, non è stata colpa sua. Ma qualche responsabilità sì.Quasi cento anni da protagonista, indubbiamente. Protagonista ed interprete di questo secolo. Passerà anche alla storia per essere passato da manager ad industriale nel periodo post

industriale, dove si è preferito produrre dove costava meno e consumare dove si produceva una volta. Si rammaricava molto che la Fiat non è più italiana. E non era compito suo proporre e realizzare politiche industriali. Talmente indispettito con i politici attuali che ha votato la Raggi a Sindaco di Roma. Aggiungendo che non lo avrebbe più fatto visto la inconsistenza pentastellata. Pragmatico in tutto. Lui che ha avuto i suoi guai con tangentopoli. In cassazione assolto. Non l’ unico del resto. La corruzione era assimilabile alla concussione e si diceva che aveva pagato la sua scelta di collaborare con la magistratura milanese producendo l’invidia di quella torinese. Un pragmatico che come tale non pensava all’ insieme visto che doveva solo assolvere al compito che gli era stato assegnato.

Patrizio Tosetto