In attesa della Juve Garcia striglia il Lione

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ex della Roma, ha criticato l’atteggiamento della propria squadra dopo la vittoria in amichevole (2-1) contro il Celtic Glasgow.

“Contro il PSG, nella finale della Coppa di Lega francese, e contro la Juve in Champions, non ci potremo permettere questi atteggiamenti: non siamo riusciti a mantenere i ritmi giusti per tutta la durata della partita e abbiamo avuto una specie di crollo. Eravamo addormentati, pigri. E questo non dovrà più accadere, altrimenti rischiamo di rovinare tutta una stagione”. Il 31 luglio, la squadra francese si giocherà con il PSG nello Stade de France di Saint-Denis a Parigui la Coppa di Lega francese. Invece il 7 agosto sarà a Torino contro la Juventus, nel ritorno degli ottavi di Champions.