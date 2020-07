Appalti pulizie Inps, Costanzo (M5S): “No ai giochi al ribasso”

“Abbiamo seguito a lungo le travagliate vicende dei lavoratori Manital, l’azienda di servizi alle imprese che per mesi non ha corrisposto gli stipendi ai propri dipendenti in Piemonte e in tutt’Italia – afferma la deputata piemontese Jessica Costanzo, membro della Commissione Lavoro – La vicenda ha avuto il suo triste epilogo lo scorso febbraio, quando il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato d’insolvenza dell’azienda, ponendo fine a un’agonia ormai insopportabile ma lasciando aperte tutte le questioni di insolvenza nei confronti dei lavoratori”.

“Speravamo – dichiara Costanzo – che la situazione per le lavoratrici e i lavoratori potesse finalmente migliorare, e invece apprendiamo che le cooperative subentranti nell’appalto per le pulizie di INPS Regione Piemonte hanno iniziato la solita trafila: gara vinta al ribasso, taglio delle ore fino al 40%. Insomma, il classico gioco al risparmio sulla pelle dei lavoratori”.

“Così – aggiunge Costanzo – 75 lavoratrici si sono viste ridurre le ore lavorative con adeguamento al ribasso delle buste paga. Questa situazione non è accettabile e abbiamo messo al corrente il Ministero del Lavoro con un’interrogazione parlamentare che ci auguriamo venga discussa presto”.

“Nelle prossime settimane – conclude Costanzo – avvieremo le audizioni in Commissione per la mia proposta di legge per il contrasto delle finte cooperative. Qualora venisse approvata, situazioni simili non potranno più presentarsi”.