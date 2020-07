Qual è il miglior gelato di Torino?

Il gelato va di moda anche sotto la Mole. Tante le proposte golose e di qualità: eccone alcune, ma segnalateci anche le vostre preferite!

In corso Vittorio Emanuele ha aperto Lucco, elegante caffè e gelateria che propone un’ampia gamma di gusti.

In via Berthollet all’angolo con via Madama Cristina, c’è Mara dei boschi, gelateria che produce il gusto tè matcha al cioccolato bianco, avocado e lime.

Poi c’è il blasonato Alberto Marchetti, «Maestro del gusto» in piazza Cln, corso Vittorio Emanuele e in via Po.

Altrettanto famoso, sempre in piazza Cln, il gelataio Iginio Massari.

Pochi passi più in là, in piazza San Carlo, nello store Biraghi, è possibile tornare al passato gustando lo storico gelato al latte.

Non si può non citare Pepino, in piazza Carignano, che inventò il Pinguino.

Da segnalare anche Vanilla, in via Palazzo di Città che propone una gustosa granita oltre ai gelati.

Più in periferia Dolce Mania, in via Guido Reni, vi farà assaggiare il gusto alla yogurt freddo.

Il Gelato Amico in via Principi d’Acaja offre anche proposte vegane.

Moou in via Porpora produce il gusto Arachimou: crema con caramello e arachidi salate.

Ma le botteghe del gusto dei gelatai torinesi sono ancora molte. Segnalateci il vostro gelato preferito!