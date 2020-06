Gallo (Pd): “Per il centrodestra tutto tranne la commissione covid”

“Avremmo dovuto votare la costituzione della Commissione di indagine o di inchiesta sull’emergenza Covid-19 perché, come abbiamo più volte ribadito, è fondamentale approfondire i vari aspetti legati all’emergenza COVID. vremmo dovuto votare la costituzione della Commissione di indagine o di inchiesta sull’emergenza Covid-19 perché, come abbiamo più volte ribadito, è fondamentale approfondire i vari aspetti legati all’emergenza COVID.

La Maggioranza, invece, ha anteposto a un tema tanto delicato la richiesta di procedere a esaminare l’istituzione della Commissione Autonomia e, su indicazione dell’Assessore Marrone, il disegno di legge “omnibus”. Per il centrodestra evidentemente non ha grande importanza approfondire questi aspetti sanitari?” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.