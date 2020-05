Riapre lo storico “Del Cambio”, il preferito dal conte di Cavour

Martedì 26 maggio riapre dopo il lockdown lo storico ristorante stellato Del Cambio di Torino e della Farmacia Del Cambio

La novità maggiore nel locale che fu il preferito da Cavour è il menu, ancora più legato all’offerta di stagione, a quella del giorno, alle migliori materie prime piemontesi e italiane. Lo chef Matteo Baronetto creerà percorsi gastronomici mai uguali a se stessi variando di settimana in settimana o persino da un giorno all’altro il menù à la carte. Sono tre le sale del ristorante (dehors, Risorgimento e Pistoletto) ripensate per accogliere al massimo 20 commensali ciascuna. La Farmacia del Cambio è rimasta attiva con il servizio di take away.

(Foto: La Muse Blue)