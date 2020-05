Fase 2, in metropolitana anche con la carta di credito

Si potrà viaggiare in metropolitana a Torino anche passando la carta di credito davanti a un lettore, il primo è stato installato ieri nella stazione di piazza Rivoli.

Per ora non può essere usato dai passeggeri ma serve come test affinchè gli addetti di Gtt siano pronti a posizionare per fine giugno un lettore di card per ogni stazione.

La tipologia di pagamento si amplierà progressivamente anche ai mezzi di superficie. Il nuovo mertodo potrebbe essere adottato inizialmente nelle stazioni più frequentate. In metro sarà sufficiente avvicinare la tessera al lettore per far aprire il tornello.