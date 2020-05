Ravetti (Pd): “Personale sanitario, il centrodestra boccia ma copia”

“INCOMMENTABILE SCORRETTEZZA”/ “La Conferenza dei Capigruppo ha concesso la convocazione, in modalità legislativa, della I Commissione del Consiglio regionale anche per esaminare la proposta di legge, del quale sono il primo firmatario, che prevedeva la destinazione di 55 milioni a favore del personale operante nel Servizio Sanitario Regionale impegnato nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ma in sede Legislativa i Gruppi della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia hanno respinto questa Proposta, giustificando il loro voto con una curiosa motivazione che nemmeno il più impreparato fra gli studenti avrebbe avuto il coraggio di sostenere. In sostanza hanno copiato il testo e lo hanno incollato su un foglio bianco, apponendovi sotto la propria firma” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti. “Non ci sono parole adatte – conclude Ravetti – per commentare quello che fa questa maggioranza. Dal mio punto di vista l’eleganza e il rispetto in politica valgono molto”.