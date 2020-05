Le vignette di Mellana

CURIOSITA’ Chissà cosa fanno gli ultras del calcio in questo periodo. Picchiano la nonna, tifosa di una squadra avversaria, per tenersi in allenamento?

Srotolano gli striscioni per le scale di casa? Gridano:”Portinaio cornuto!”, per mantenere l’ugola calda. Comunque abbiate un briciolo di commiserazione per chi ha l’alloggio pieno di fumogeni e non può farne esplodere nessuno.

DUBBIO Ma se lavorare da casa è smart working, cioè fare un lavoro intelligente e agile, mio padre che era un eccellente fabbro e non avrebbe mai potuto portarsi il lavoro a casa, faceva forse un lavoro stupido e goffo?

CERTEZZA Sono certo che Sabin e Pasteur non hanno rilasciato ogni giorno, ma neppure ogni mese, una intervista in merito alle ricerche che stavano facendo sui vaccini. Sino a che non hanno avuto la certezza di poter annunciare qualcosa di importante e significativamente certo, si sono ben guardati da ingenerare speranze o dubbi.

Questi di adesso sembrano soubrette da avanspettacolo la cui una soddisfazione è quella di fare una comparsata e prendere quattro applausi, da un pubblico da avanspettacolo.

Claudio Mellana