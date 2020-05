Nella Fase 2 nei controviali cittadini in auto a 20 all’ora

In 27 i controviali torinesi sarà istituito il limite massimo di velocità di 20 Km l’ora come prevede piano della Città per la nuova mobilità cittadina a partire dalla Fase 2

L’intento dell’Amministrazione è di destinare tali arterie ad uso prevalentemente ciclabile per incentivare l’utilizzo della bicicletta e degli altri mezzi di mobilità dolce e sostenibile. Si tratta di 80 km di controviali, compresi 4 km su entrambe le direzioni in corso Francia. Ecco gli altri corsi :Vittorio Emanuele, Regina Margherita, San Maurizio, Galileo Ferraris, Unione Sovietica, Peschiera, Einaudi, Ferrucci, Tassoni, Svizzera, Lecce, Potenza, Siracusa, Giambone, Cosenza, Novara, Tortona, Vigevano, Racconigi, nel tratto piazza Robilant-corso Peschiera, Dante, tra corso Turati e via Roccabruna, Bramante tra corso Turati e via Giordano Bruno, Lepanto tra corso Turati e Galileo Ferraris. E, ancora le carreggiate perimetrali delle piazze Pitagora, Cattaneo, della Repubblica e piazzale San Gabriele da Gorizia. Il limite di 20 km l’ora entrerà in vigore quando sarà realizzata l’apposita segnaletica. Il Comune darà la comunicazione ufficiale.