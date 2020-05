Covid, Ravetti: “Decideremo su dichiarazioni assessore”

“Ancora una volta l’Assessore alla sanità Icardi ha affidato agli organi di informazione il proprio sfogo sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 con critiche rivolte ai sindacati dei medici, alle opposizioni e addirittura con giudizi negativi sul pensiero del prof. Vineis, uno dei maggiori esperti internazionali nel campo della virologia, chiamato ad aiutare dallo stesso Assessore il Piemonte.

In questo momento ho deciso di riservarmi del tempo per condividere con i Consiglieri regionali del mio Gruppo e con quelli dell’opposizione di Palazzo Lascaris quale sia la reazione corretta e in quale modo rispondere a queste affermazioni. Tuttavia voglio porre alcune domande per fare chiarezza su una situazione che si presenta quanto mai surreale” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti.

“Vorrei, innanzitutto, sapere – spiega Ravetti – che cosa succede sulla plancia di comando della sanità regionale. Chi prende decisioni? Su che cosa? L’Assessore Icardi e la struttura del suo assessorato come si relazionano con le unità di crisi, task force e Comitati a loro disposizione? Penso che il Governo regionale debba rispondere a questi quesiti importanti per comprendere chi e come sta gestendo questa grave emergenza e in quale direzione stiamo andando”.