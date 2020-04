Gtt restituisca almeno i soldi degli abbonamenti

Chi ha pagato un abbonamento per utilizzare il servizio pubblico è costretto, ora, a rinunciare per le deliranti misure imposte dai dittatorelli dello Stato Libero di Bananas.

Atm, Atac, Anm, Gtt. Cambiano le sigle delle aziende dei trasporti pubblici locali ma, in ogni caso, ai sudditi spetterebbero dei rimborsi.

I vari sindaci hanno dichiarato che, in pratica, solo un quarto dei passeggeri “normali” potrà salire su un autobus, sul tram, in metro. Dunque i 3 quarti hanno pagato per un servizio che viene negato…

