Report, Fazio e Salizzoni: scontro tra Lega e Pd

Polemica in Consiglio regionale del Piemonte a proposito di un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Liberi, Uguali e Verdi, Marco Grimaldi, che chiedeva alla Regione di non querelare la trasmissione “Report”

Per il capogruppo della Lega, Alberto Preioni è “irricevibile” l’ordine del giorno, perché la trasmissione Rai ha anche mostrato delle fake news “nello specifico in merito al bar dell’ospedale di Alessandria”, rivendicando il fatto che l’assessore alla Sanità Icardi “ha fatto miracoli, in una sanità che abbiamo ereditato dal centrosinistra dopo che non ha fatto che tagliare in nome della matrigna Europa. Ci siamo trovati con un numero di terapie intensive trai i più bassi in Italia, lasciato dal centro sinistra, che abbiamo più che raddoppiato. I laboratori analisi che ci avete lasciato erano due e oggi sono più di 20, con cui arriveremo a processare 10mila tamponi al giorno. Quindi il nostro assessore ha fatto miracoli: nessun piemontese non ha avuto le cure necessarie e abbiamo curato anche ammalati da fuori regione. Abbiamo fatto di tutto e di più. Avevamo una sanità in grave difficoltà, grazie ai vostri tagli. Quindi rimandiamo al mittente le speculazioni e lo sciacallaggio”, ha detto il leghista Preioni che ha definito inoltre quella di Mauro Salizzoni, vicepresidente del Consiglio regionale, come “una scandalosa partecipazione di un consigliere regionale a Che tempo che fa del ‘compagno’ Fabio Fazio, che senza nessun contraddittorio ha fatto una becera propaganda politica contro la Regione Piemonte”.

A stretto giro di posta la replica del capogruppo dem a Palazzo Lascaris:

“Sono profondamente indignato per le parole che il Presidente del Gruppo della Lega in Consiglio regionale ha utilizzato nei confronti del professor Mauro Salizzoni, definendo la sua partecipazione di natura tecnico-professionale alla trasmissione di Fazio “Che Tempo che fa” una “becera propaganda politica”, espressione lesiva della storia, della professionalità e della grande serietà di uno dei massimi chirurghi della nostra epoca, un uomo, un medico che ha messo se stesso e le proprie capacità al servizio degli altri e che si è sempre distinto per il suo rigore morale e per il grande rispetto nei confronti di tutti” afferma il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti.

“Preioni chieda scusa – prosegue Ravetti – e si renda conto di quanto la frase da lui pronunciata leda i rapporti istituzionali tra gli esponenti di forze politiche diverse, rapporti che devono essere sempre improntati al rispetto e alla correttezza. Se il Presidente del Gruppo della Lega non ha compreso di aver commesso un grave errore, rivolgendo accuse assurde che denigrano l’intelligenza e la storia di un uomo come Mauro Salizzoni, siano i suoi colleghi della Lega a farglielo capire. Questo è il tempo della ricostruzione. E’ il tempo di ripartire tutti insieme e di farlo responsabilmente, non il tempo di abbandonarsi alle polemiche sterili e offensive che sviliscono chi le fa e che non servono ai piemontesi che aspettano risposte dalla politica”.