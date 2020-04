Bonomi: ora si cambia. Giusto. Purché seguendo Olivetti e non De Benedetti

Carlo Bonomi, scelto come prossimo presidente di Confindustria ma non ancora alla guida della confederazione, ha chiarito subito che tutto deve cambiare.

Cambiare, dunque, ma non si sa ancora come. Bonomi ha protestato contro il clima anti industriale che si respira in Italia. Verissimo, ma un briciolo di autocritica non farebbe male. Difficile pensare ad un clima diverso quando sono stati gli industriali a battersi per affidare il governo al grigiocrate Monti ed alla sua banda. Ce lo chiedeva l’Europa e ce lo imponevano gli industriali. Qualcuno ricorda il famigerato “Fate presto”?..

