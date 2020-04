Prove (fallite) di “insurrezione” in borgo Aurora: poliziotti aggrediti

In due, in borgo Aurora, avevano appena rapinato un pensionato della catenina d’oro. Gli anarchici tentano di sobillare la popolazione, ma falliscono

Gli agenti di polizia in zona per i controlli legati all’emergenza Coronavirus hanno bloccato i rapinatori. Nel frattempo un gruppo di anarchici della vicina casa occupata è sceso in strada e ha cercato di difendere i malviventi, incitando sui social gli abitanti a ribellarsi contro i metodi a loro detta sempre più da “stato di polizia” . Gli anarchici hanno poi iniziato ad insultare e ad aggredire gli agenti. Quattro “insorti” in questa prova di “rivoluzione di quartiere” sono stati fermati e condotti in commissariato per gli accertamenti. Due tram della linea 4 sono stati fermati perché non potevano procedere, in quanto bloccato dagli antagonisti in segno di protesta.