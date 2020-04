Ora impariamo a fare dell’esperienza virtù

Una cosa è assodata: i nodi sono venuti al pettine, o se volete le contraddizioni sono esplose provocando danni gravissimi se non irreparabili. Ora toccherà alla nostra collettiva intelligenza

Prima cosa è fare dell’esperienza virtù. Facile nel dirsi e più complicato a farsi.

Secondo: capiti gli sbagli fatti da Gennaio in poi. Toccherà alla magistratura, eventualmente,

stabilire se c è stato dolo o solo ignoranza. Mia figlia Sara, anni fa mi ha regalato una

maglietta con su scritto: fare il padre è un mestiere difficile. Ma qualcuno deve pur farlo.

Qualcosa di simile è avvenuto in queste settimane. Non deve essere stata una passeggiata

scegliere che cosa fare. Da Roma a Torino come a Milano e Venezia. Ma c’è qualcuno che a

Venezia ci ha azzeccato e qualcuno che a Torino e Milano non ci ha azzeccato, magari non

su tutto, ma errori , essendo stati fatti, non dovranno più ripetersi. Il perché degli errori è

presto detto: una filosofia e cultura di base decisamente insufficiente. In altre parole non essere

minimamente preparati alla qualità e quantità del problema. Ci sono poi i complottisti. Per

loro è tutto più semplice. Grandi ed occulti poteri che producono questi fenomeni per trarne

vantaggi, essenzialmente di carattere economico. Cosi viene prodotto il virus in laboratorio per

produrre restrizioni democratiche e far vendere i vaccini per fare affari. Fantasiosi ed anche un

po’ pericolosi. Pericolosi perché autoassolutori. Ma anche qui c’ è chi è in buona fede e chi no.

Difficile una via di mezzo. Ora c’e una sola parola d’ordine: tornare alla normalità. Perplessi

alcuni virologi e decisamente contrari i sindacati. Il motivo è presto detto: nei posti di lavoro non

sarebbero garanti i livelli minimi di sicurezza. Ed invertire i fattori? Aprire dove è garantita

la sicurezza e controllare periodicamente, non sarebbe meglio? I coronabond sono arrivati.

Esulta il PD, masticano amaro i cinque stelle e nettamente contraria è la destra. Non tutta per la

verità. Berlusca ammonisce i suoi. Prima prendiamo i soldi e poi si vedra’.

Persino Giorgetti non sta bisticciando con Salvini. Del resto si sa che è tra i pochi che in Lega

hanno un proprio pensiero. Non l’unico appunto come Zaia che azzeccando molto, se non tutto,

è per l’apertura. De Luca riscopre le sue origini borboniche e vuole blindare la Campania. Dal

sovranismo al campanilismo il passo è breve. Parole al vento. Un altro che straparla è Borghi

della Lega: contrario agli eurobond perché saremo schiavi. Alternative? Certamente, riprendere

a stampare moneta, emissioni di titoli da parte dello stato e Banca d’Italia che compra il

debito. Effettivamente sembrava un po’ alticcio. E l’Azzolina, per chi non se ne è accorto, ministro

dell’Istruzione sostiene che, nonostante tutti promossi, saranno pagelle vere. Anche qui

dovrebbe essere l’incontrario.

Dal Ministro dell’Istruzione ci aspettavamo di far studiare gli alunni e poi il voto si vedrà. Queste incongruenze

della politica non dovranno essere un alibi per giustificare nostri non regolatori comportamenti.

Tutto non sarà come prima. Dovremmo comportarci seguendo un codice di comportamento.

Sì, anche qui non vale la regola se lo fa lui lo posso fare anche io. La posta in gioco è altissima.

Il prezzo che dobbiamo pagare è fare il nostro dovere. Mi rendo conto che per noi italiani l’argomento è un po’ ostico. ù

Abbiamo altri

pregi che messi insieme ad un minimo di organizzazione possono fare la differenza. Insisto

ripetendomi, che non si intravedono altre strade se non queste. Il 4 di maggio non è e non deve

essere un rompete le righe.

Si potrà uscire, incontrare persone, insomma riprendere la vita di ieri con nuove regole di

comportamento.

Patrizio Tosetto