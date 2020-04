I Verdi chiedono una cabina di regia

I due Co-Portavoce Regionali dei Verdi-Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi:

CORONAVIRUS: PIEMONTE SEMPRE PIÙ IN EMERGENZA…..PENSIAMO ALLA RIPARTENZA!

“Il Coronavirus sta correndo sempre più veloce in Piemonte: 2.064 deceduti, 18.446 persone positive, 1628 persone guarite. Pochi, pochissimi tamponi fatti.

Fino a qualche settimana fa, nonostante la vicinanza con la Lombardia, era considerata la quarta regione d’Italia per numero di morti e contagiati.

Ora, però, i dati sembrano fotografare un’altra realtà: la nostra regione rischia di diventare la seconda più colpita subito dopo la Lombardia, sorpassando Veneto ed Emilia Romagna.

Dimostrazione che le POLITICHE adottate in autonomia dalla Giunta CIRIO, non sono state assolutamente adatte a fronteggiare la corsa del virus.

Dunque, come Verdi – Europa Verde Piemonte, CHIEDIAMO UNA CABINA DI REGIA per la ripartenza (quindi per la fase 2) che coinvolga MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE del Consiglio Regionale.

Una cabina di regia capace di intraprendere strade efficaci a sostegno delle imprese, dei lavoratori, delle persone fortemente in difficoltà e che permetta UNA RIPARTENZA IN SICUREZZA PER TUTTO IL PIEMONTE”.