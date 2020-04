Morire in ospizio. Per la felicità del sistema economico

Carramba che sorpresa! No, non è la riedizione del programma tv, ma è la meraviglia con la quale la disinformazione di servizio sta raccontando la strage nelle Rsa.

Cioè negli ospizi per anziani, hanno solo cambiato nome. Ma se gli operatori ecologici sono pur sempre gli spazzini, le Rsa restano i ricoveri per vecchi destinati ad uscirne solo da morti.

L’unica differenza, rispetto a pochi mesi orsono, è che si è drammaticamente accorciato il tempo di permanenza. Per la felicità dell’Inps e di tutti quelli, come Fornero, che ritengono la vecchiaia un peso insostenibile per i conti pubblici…

… continua su Electomag: