Rugby, taglio di stipendi e gettoni

Il Consiglio della Federazione italiana rugby vuole aiutare il “rugby domestico”

Interventi saranno attuati a favore delle attività di base e dei club in difficoltà economiche, dopo la sospensione dell’attività agonistica. Sarà costituito un fondo a sostegno del movimento per una quota minima di 1.650.000 euro. Il fondo salva club verrà integrato da variazioni al bilancio preventivo 2020, partendo dalle contribuzioni volontarie da parte del presidente e dei consiglieri in auto-riduzione dei propri gettoni di partecipazione e dalle riduzioni salariali volontarie dei dirigenti.