Robiglio: la piccola industria deve cambiare radicalmente. E subito

Carlo Robiglio è il presidente nazionale di Piccola Industria, la struttura che raggruppa la stragrande maggioranza degli associati di Confindustria. Eppure è una persona intelligente e preparata. Tanto per chiarire che persino nelle peggiori istituzioni si possono trovare persone per bene.

E Robiglio, a fronte del disastro anche economico provocato dal virus, spiega che il “dopo” non potrà assomigliare al “prima”.

E sin qui nulla di sorprendente. Poi, però, il presidente di Piccola Industria ammette che gli ultimi 10 anni, “complessi e difficili ci hanno fatto capire che dovevamo cambiare ma abbiamo sempre fatto fatica a farlo”. In realtà le imprese proprio non hanno voluto accettare il cambiamento, non è che abbiano fatto fatica a gestirlo…

