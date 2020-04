Il lavoro che non c’è più: sospesi 100 mila dipendenti

Più di 100.000 i lavoratori dell’area metropolitana sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus

Usufruiranno degli ammortizzatori sociali, come comunicato da Cgil, Cisl e Uil Torino. Sono stati siglati centinaia di accordi sindacali di cassa integrazione ordinaria, in deroga, dei fondi di integrazione salariale. I sindacati sono preoccupati per così tanti lavoratori senza reddito. La preoccupazione per la situazione nei luoghi di lavoro nell’area metropolitana di Torino è elevata, e diventa urgente “garantire un reddito alle lavoratrici ed ai lavoratori sospesi dal lavoro”, dicono i sindacati.