Fdi: “In molte rsa mancano i tamponi”

“Noi Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto sin dal principio dell’epidemia la necessità di contenere il contagio effettuando tamponi a tappeto sull’esempio della Corea, seguito già dalla Regione Veneto con risultati positivi confermati dai bollettini quotidiani su decessi e nuovi positivi.

Siamo soddisfatti che questa linea sia stata abbracciata anche in Piemonte, quantomeno partendo dalle residenze sanitarie per anziani, ma purtroppo da numerose strutture in differenti asl ci segnalano che i test COVID19 non sono ancora arrivati, nonostante l’annuncio risalga a venerdì scorso” riportano Augusta Montaruli e Maurizio Marrone, parlamentare e capogruppo regionale di FDI, che lanciano un appello “Si dia massima priorità a testare tempestivamente tutti gli ospiti e gli operatori delle rsa piemontesi perché ogni giorno di ritardo mette in pericolo la vita di tanti anziani e rischia di falsare i dati effettivi sulla diffusione dell’epidemia”.