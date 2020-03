“Il Parlamento prenda esempio da Palazzo Lascaris”

Video seduta Consiglio Regionale Piemonte/Boni e Manfredi (Radicali Italiani): “In tempi di Coronavirus devono proseguire attività assemblee elette dai cittadini, nel rispetto della sicurezza, della salute e della democrazia”

Igor Boni (presidente Radicali Italiani) e Giulio Manfredi (Associazione radicale Adelaide Aglietta):

Da quando il Consiglio Regionale del Piemonte si è riunito la prima volta dieci mesi fa, non riusciamo a ricordare una sola cosa, un solo provvedimento prodotto da Palazzo Lascaris che fosse degno di nota, se non di nota negativa. Oggi dobbiamo riconoscere che la seduta online del Consiglio Regionale rappresenta un punto di merito. È la prima volta nei 50 anni di storia di Palazzo Lascaris ed è il primo Consiglio regionale a farlo. Consiglieri e funzionari sono collegati con un sistema di videoconferenza interno approntato dal Csi Piemonte e la seduta è trasmessa in streaming sul sito del Consiglio Regionale. Da giorni chiediamo che in tempi di Coronavirus il Parlamento non vada in quarantena, come facemmo negli anni’ 70 del secolo scorso ai tempi di terrorismo.

il Parlamento deve rimanere aperto e deve svolgere regolarmente le proprie attività, con modalità tali da mettere in sicurezza sia i rappresentanti dei cittadini sia il personale di Palazzo Madama e di Montecitorio. Il Consiglio Regionale del Piemonte ha dimostrato che si può fare. Lo si faccia anche a Roma e nel resto delle Regioni.