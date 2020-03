Scrittura creativa, in attesa di quando ci restituiranno la libertà

Per ora l’emergenza ha “solo” portato all’eliminazione dei diritti alla socialità ed al movimento. Prima che si passi al divieto di pensare e di scrivere è meglio approfittare della possibilità di seguire – rigorosamente online – un laboratorio di scrittura creativa.

Non si sa mai: tra 5 o 10 anni forse ci restituiranno un briciolo di libertà e sarà bellissimo tornare a scrivere. Il Laboratorio di scrittura creativa è tenuto da Gabriele Marconi, scrittore e giornalista, attivo nell’attività di servizi editoriali con trentennale esperienza. Questa iniziativa ha come obiettivo di dare le nozioni di base per migliorare la propria capacità di espressione scritta sia ai fini dell’opera letteraria che nell’attività giornalistica…

… continua a leggere su ELECTOMAG: