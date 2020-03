In isolamento la famiglia di Dybala

Sono in isolamento i familiari di Paulo Dybala che erano tornati in Argentina, da Torino, lo scorso 12 marzo

Sono stati prelevati nelle loro abitazioni e portati in un ospedale di Cordoba. Lo scrivono i giornali argentini: si tratta della madre del calciatore, del fratello e della fidanzata di quest’ultimo. I tre erano stati a visitare il giocatore in Italia.

Poi quando erano tornati in patria erano stati visti uscire molto spesso. Il Ministero della Salute dopo la notizia della positività in Italia del giocatore e della sua compagna ha prelevato i familiari di Dybala e li ha portato nell’Ospedale Rawson, per i tamponi.