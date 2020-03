Il potere delle fake news al tempo del Coronavirus

Tutte le bufale del web / L’uomo non è mai stato sulla Luna, le immagini che ci han fatto vedere erano girate ad Hollywood. Gli aerei americani lasciano scie chimiche che stanno provocando il coronavirus. Elvis Presley è vivo! Suona in un bistrot di New Orleans sotto il falso nome di Bobby Solo

A chi non crede a queste verità, ricordo che si tratta di notizie certificate: sono su Internet! Internet è diventato il più grande contenitore di fake news che milioni d’imbecilli leggono e, soprattutto, diffondono girando a parenti ed amici, qualunque cosa arrivi sul telefonino. Guardateli, gobbi sull’iPhone ad aprire i messaggi, dare una veloce occhiata e, dopo 5-6 secondi, smanettare subito per spedire il video, la foto, la vignetta ai propri followers, per “essere i primi” a far sapere, qualunque sia il contenuto non importa, condividiamo tutto al più presto!

In questi giorni impazzano le ricette per non ammalarsi di Covid19 e di colpo gli italiani si sono trasformati: eravamo un popolo con 60 milioni di esperti di calcio, ora siamo un popolo di 60 milioni d’immunologi, ma che dico, premi Nobel della medicina, perché i professori ed i tanti medici che, quotidianamente, stanno mettendo a rischio la loro vita sono degli inetti, degli incapaci che non leggono i messaggi su Internet e non sanno cosa bisogna fare per non infettarsi.

Un breve riassunto di alcuni dei consigli (fake) più “efficaci” che stanno impazzando sulla rete.

Usare molta vitamina C, soprattutto molto succo di limone che blocca il virus. E via con la scorta di limoni (magari provenienti dalla Cina…), l’acquisto di spremiagrumi elettrici (spremere a mano potrebbe essere pericoloso) e litri di limonate fino a diventare stitici…

Bere bevande calde, perché il calore uccide il virus. E giù litri di bibite di ogni tipo che ustionano la lingua, ma preservano i polmoni, senza pensare che i liquidi non vanno certo nei polmoni per bruciare il virus, ma nello stomaco, seguendo un diverso percorso…

Lasciare le scarpe fuori di casa, perché il virus vive per nove giorni sull’asfalto. Rimedio decisivo per chi deve uscire per andare al supermercato e non può rischiare di portarsi a casa il simpatico animaletto attaccato alle suole. Il sogno di tutte le mogli maniache della pulizia dei pavimenti: vedere tutta la famiglia strisciare i piedi con le pattine (ecco un effetto scientificamente accertato: pavimenti più lucidi…).

E soprattutto il vecchio rimedio delle nostre nonne: infilarsi un chilo di “castagne matte” in tasca! Gli scettici vadano a leggersi le benefiche proprietà delle castagne, che tengono lontano i malanni autunnali, come il raffreddore e la tosse grazie al contenuto di escina, che migliora il drenaggio linfatico e aumenta la pressione venosa… Una castagna blocca il raffreddore, un chilo blocca il coronavirus!

Bene, ora che grazie a questi rimedi possiamo stare tranquilli, guardiamo sereni al futuro, e prenotiamo subito un volo per New Orleans per andare a sentire un bel concerto di Elvis Presley!

Gianluigi De Marchi