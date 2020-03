Gonzalo Higuain ha lasciato ieri l’isolamento scattato dopo il caso di positività del calciatore Daniele Rugani

Higuain è andato in volo privato in Argentina per tornare dalla sua famiglia. E’ partito da Torino con un volo che ha effettuato un paio di scali prima di raggiungere la capitale argentina. E’ partito in possesso dei risultati del test che dichiaravano la negatività al Coronavirus. Dopo Rugani e Matuidi, risultati positivi, erano 121 i tesserati Juventus in isolamento volontario.