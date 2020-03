Prime lauree in collegamento web al Poli

Al via le prime lauree magistrali in collegamento web al Politecnico di Torino. Il rettore Guido Saracco ha deciso di mettere in atto questa assoluta novità per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e consentire agli studenti di concludere il percorso di studi nei tempi previsti

Si è iniziato con la discussione di una tesi in Pianificazione territoriale. In settimana si laureeranno in videoconferenza 98 studenti di Architettura, 22 di Design e 20 di Pianificazione territoriale, mentre altri hanno preferito rinviare la discussione. Il Politecnico ha 1.200 studenti nelle zone rosse, Lombardia, Emilia, Veneto e provincia di Savona, e 6.000 stranieri, molti dei quali sono tornati nel loro Paese, così come gli studenti del Sud che sono ritornati a casa.