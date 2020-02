Ruffino (Fi): “Nuove risorse per il servizio sanitario”

“Sono molto soddisfatta che sia stato accolto il mio ordine del giorno che impegna il governo ad individuare ulteriori risorse aggiuntive a quelle stanziate per il Servizio sanitario nazionale, Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia. per consentire in questa fase, alle aziende sanitarie ed in particolare a quelle sottoposte ai piani di rientro, di poter affrontare al meglio e senza penalizzazioni l’attuale situazione di emergenza sanitaria”. Lo afferma, in una nota,, deputata di Forza Italia.

“E’ di fondamentale importanza che tutti i costi che stanno sostenendo in questo momento le aziende sanitarie, molto alti e non preventivati, non ricadano sui bilanci, generando la necessità di operare tagli futuri sulle prestazioni ai cittadini. A questa emergenza causata dal coronavirus stanno rispondendo con il massimo impegno ospedali e presidi sanitari, medici e personale sanitario, un impegno molto gravoso anche in termini economici. Ora tocca al governo trovare quelle risorse aggiuntive per sostenere il sistema sanitario nazionale”, conclude.