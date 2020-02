Senato, Laus alza il tiro: “Libero da impegni se non avrò risposte concrete”

Dura presa di posizione del parlamentare torinese sui temi del salario minimo e dei malati cronici. Maggioranza avvisata…

Il senatore dem Mauro Laus annuncia su Facebook: “Oggi in commissione lavoro del Senato chiederò di affrontare il tema del salario minimo-giusta retribuzione. Se non avrò soddisfazioni nella risposta mi sentirò libero da impegni…”

E aggiunge: “La stessa cosa se il mio disegno di legge sugli assegni di cura per i malati cronici non autosufficienti non dovesse essere iscritto nella commissione Sanità.Quello che sostenevo stando all’opposizione sostengo in maggioranza!”.

Una presa di posizione che non passerà certo inosservata e che dovrebbe far riflettere la maggioranza di governo, in particolare il Pd, troppo spesso distratto rispetto ai problemi reali del Paese, preso com’è a cercare di tenere in piedi la strana alleanza con i pentastellati.

Le danze ora sono aperte e la maggioranza – già messa in difficoltà da Renzi – dovrà stare più attenta a non scontentare i propri parlamentari che intendono lasciare perdere le questioni di lana caprina per dedicarsi piuttosto ai temi veri che riguardano le persone e l’economia.