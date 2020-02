Affidi, polemica sulle parole dell’assessore regionale

Le parole dell’assessore regionale leghista alle Politiche per la Famiglia, Chiara Caucino in tema di affidi hanno suscitato polemiche da parte delle minoranze in Consiglio regionale

“C’è chi parla e non è nemmeno madre, forse prima di parlare dovrebbe passare per quel sacro vincolo. Accetto qualunque critica, ma non da donne che non hanno figli”, ha detto l’assessore intervenendo a un convegno del Comitato Cittadini per i Diritti Umani, contrario agli affidi, dedicato alla nuova legge regionale ‘Allontanamenti zero’ proposta dalla maggioranza di centrodestra. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, sostiene che le parole dell’assessore sono state fraintese. Caucino ha espresso “il proprio rammarico verso il prevalere di strumentalizzazioni politiche su temi per i quali dovrebbe invece vincere il confronto costruttivo”.