Riceviamo e pubblichiamo / Hai qualche ora a settimana o al mese da dedicare alla tua comunità? Vuoi contribuire a rendere il tuo quartiere più accogliente e solidale? Metti in campo le tue energie e le tue capacità

Fondazione Mirafiori cerca volontari per:

– accoglienza e orientamento dei cittadini allo Sportello Sociale della Casa nel Parco

– raccolta di eccedenze alimentari nei mercati rionali, supermercati e negozi di quartiere

Per saperne di più e per candidarti, partecipa all’incontro informativo sabato 22 febbraio 2020 dalle 16.00 alle 18.00 alla Casa nel Parco – Casa del Quartiere di Mirafiori Sud ( via Panetti 1 angolo via Artom – Torino; bus GTT 14, 1, 34, 40). La partecipazione è libera e gratuita. Se non riesci a partecipare all’incontro informativo, chiamaci allo 011 6825390 oppure scrivici a info@fondazionemirafiori.it.