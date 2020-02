Referendum, Partito Radicale sotto la Rai

Riceviamo e pubblichiamo

SABATO 8 ALLE ORE 15 MANIFESTAZIONE DAVANTI ALLA SEDE REGIONALE

Dopo anni di informazione a senso unico, senza dibattito, senza alcun contraddittorio, è iniziata la campagna referendaria sul taglio del numero dei parlamentari nel silenzio assoluto dei media e in particolare del servizio pubblico.

Perché la campagna di informazione inizi al più presto, dirigenti e militanti del Partito Radicale manifesteranno davanti alle sedi RAI domani, sabato 8 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 a Roma alla sede RAI di Viale Mazzini e alle sedi regionali di Torino, Milano, Bologna, Bari, Cosenza, Genova, Palermo, Firenze, Napoli.

A Torino prenderanno parte al sit-in in via Verdi n. 16 dirigenti e militanti del Partito Radicale e dell’Associazione Marco Pannella di Torino e con loro hanno comunicato la loro adesione il Comitato NoiNO di Torino e Provincia, i Liberali per il NO e la Federazione Regionale PSI Piemonte.

