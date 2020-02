L’allarme dei commercianti: 2000 negozi chiusi nel 2019

Nel 2019, così registra la ricerca dell’ Ascom Confesercenti affidata a Format Research, oltre 9.000 imprese hanno chiuso i battenti

2.000 di queste appartengono al commercio.

Lo scorso anno nel terziario sono nate 6.060 imprese, ciò significa che il saldo è negativo di ben 3.184 unità. Non si guadagna granchè e i rapporti con le banche non sono certo buoni. Le imprese sono più pessimiste anche per quanto riguarda l’occupazione. Funziona il settore food con nuovi bar, ristoranti e strutture ricettive, ma abbassano le serrande i negozi di vicinato. Il tavolo di crisi con Comune e Regione è un primo passo positivo, ma non basta.