Ruffino (Fi): “Scellerato chiudere stazione vigili a Mirafiori sud”

Si conosce la volontà della giunta Appendino ma ignoriamo ancora le motivazioni che spingono il Comune a chiudere dopo l’estate la sede della polizia municipale di via Morandi, unico e perciò indispensabile presidio di legalità per la tutela dei cittadini nel quartiere Mirafiori Sud

Secondo quanto si apprende, le 40 unità in servizio in quella sede verrebbero accorpate alla stazione di Mirafiori Nord.

In mancanza di spiegazioni da parte della giunta grillina, bene hanno fatto i commercianti del quartiere a organizzare una petizione, sulla quale metterò senz’altro la mia firma, per chiedere al Comune di desistere da una scelta scellerata. La sicurezza è un diritto di ogni cittadino e di tutta la città, non può essere un’opzione affidata al caso o a logiche puramente economiche. Al pari di altri quartieri, Mirafiori Sud deve fronteggiare quei problemi di sicurezza e di legalità che insidiano la tranquillità quotidiana.

on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia