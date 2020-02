Ugl celebra 70 anni di vita pensando all’emergenza Embraco

Sabato mattina nella sede dell’Ugl del Piemonte, a Torino in via Bionaz 23, è stata celebrata la Festa del Tesseramento per i 70 anni dell’organizzazione sindacale (in continuità con quella che fu la Cisnal)

E’ stato inaugurato in Piemonte il nuovo simbolo e logo, poi sono state consegnate le tessere ai segretari regionali di settore tra cui Massimo Rossato (Sicurezza Civile e

Terziario), Ciro Marino (Metalmeccanici) e Silvia Marchetti (segretario regionale).

E’ intervenuto il segretario generale Ugl per il Piemonte, Armando Murella. Ai lavori ha preso parte anche una nutrita rappresentanza di lavoratori dell’ex Embraco di Riva presso Chieri che lunedì avranno un incontro al Mise a Roma supportati anche dall’organizzazione sindacale Ugl. E’ inoltre intervenuto il capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Chieri, Luigi Furgiuele che ha portato la massima vicinanza dello stesso ed il massimo impegno in ambito territoriale per questi lavoratori che stanno vivendo un momento non facile.

Massimo Iaretti