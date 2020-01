Liceale salvato grazie al defibrillatore della scuola

Riceviamo e pubblichiamo / SI CONFERMA L’IMPORTANZA DELLA CULTURA DELLA DEFIBRILLAZIONE PRECOCE A PARTIRE DALLA SCUOLA

Sei anni fa il 3 febbraio 2014 per arresto cardiaco ci lasciava Lorenzo Greco a 12 anni. Oggi grazie a lui abbiamo salvato tutti insieme una vita

“Il personale scolastico del Liceo Giordano Bruno di Via Marinuzzi a Torino a partire dai collaboratori ATA, docenti e amministrativi una settimana fa aveva voluto partecipare a un corso formativo e di aggiornamento per intervenire in caso di arresto cardiaco con il defibrillatore numero 250 (oggi sono 510!!! ) da noi donato e installato nell’Aprile del 2016” ha dichiarato Marcello Segre Presidente dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus “alle ore 1340 A.S. 21 anni studente dell’ultimo anno improvvisamente perde i sensi, immediati i soccorsi con l’inizio delle manovre di rianimazione cardiopolmonare con il massaggio cardiaco e tempestivo il posizionamento delle piastre del defibrillatore (DAE) posizionato nella palestra della scuola.

Una vera squadra del cuore si è immediatamente attivata nei diversi ruoli (chiamata 112, riconoscimento coscienza e respiro, inizio massaggio, utilizzo del dae). Lo strumento riconosce un ritmo anomalo e consiglia la scarica che viene erogata seguendo le istruzioni vocali dello strumento con l’invito a continuare le tecniche apprese. Alla seconda analisi dopo due minuti il DAE non richiede più l’erogazione della scarica. Tempestivo anche l’arrivo dei soccorsi con il personale sanitario e i mezzi del sistema 112/118 che continuano le manovre e trasportano in Pronto Soccorso lo studente” racconta il Presidente Marcello Segre “dal defibrillatore prontamente recuperato dal nostro personale viene estratto il tracciato che nell’ambito della collaborazione e ottimi rapporti con l’ASL TORINO viene consegnato ai medici del Pronto Soccorso e della Rianimazione del Giovanni Bosco”

“L’uso tempestivo del Defibrillatore e le manovre di rianimazione cardiopolmonare messe in atto immediatamente dal personale della scuola” ha confermato il Dott. Franco Aprà Direttore DEA Ospedale San Giovanni Bosco di Torino “sono risultate fondamentali per la salvezza dello studente”. La Dott.ssa Patrizia Noussan della Cardiologia dell’Ospedale San Giovanni Bosco precisa che “sarà ricoverato nelle prossime ore in unità coronarica per accertamenti diagnostici ” e conferma “che in caso di arresto cardiaco e’ fondamentale la defibrillazione precoce e la diffusione capillare dei DAE sul territorio . Questo episodio dimostra quanto sia importante la formazione e la cultura della defibrillazione precoce che stiamo divulgando sul territorio in collaborazione con l’Associazione Lorenzo Greco Onlus”

Il Progetto Vita Ragazzi di insegnamento nelle scuole e la loro cardioprotezione è nato a Piacenza 21 anni fa da un’idea della Cardiologa Dott.ssa Daniela Aschieri nostro fondatore che oggi ha preso immediati contatti con i medici del Giovanni Bosco. In Piemonte con lei e il Dott. Michele Grio Primario dei Rianimazione ASL TO3 Ospedale di Rivoli abbiamo fondato l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus. Lunedì 3 febbraio p.v. sarà l’anniversario della morte di Lorenzo (12 anni) avvenuta 6 anni fa a Torino improvvisamente fra i banchi della sua classe per arresto cardiaco. All’Istituto Agnelli allora non era presente il DAE strumento salvavita.

In Sua memoria portiamo nelle scuole dalle elementari ai Licei grazie anche al sostegno di Specchio Tempi e a tante realtà anche recentemente con le Aziende Sanitarie, la Consulta dei Giovani Infermieri, gli ordini professionali, le Associazioni di Soccorso e l’Ufficio Scolastico Torinese e Piemontese con le Direzioni Scolastiche e il personale del mondo della Scuola. Ad oggi installati 510 defibrillatori per la metà nelle scuole, cardioproteggendo la metropolitana di Torino, gli impianti sportivi comunali, alcune vie e piazze cittadine e comuni in Piemonte, dotando anche Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e PolStato. Oltre 6000 persone formate e 28000 cittadini e studenti ai quali gratuitamente viene insegnato come salvare una vita in semplici mosse come successo oggi.

Nelle prossime ore in attesa di abbracciare Andrea concorderemo con la famiglia e il Liceo Giordano Bruno un momento per raccontare quanto avvenuto.

#anchetupuoisalvareunavita

Marcello Segre Presidente Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus