La Sardine al Teatro Erba

Le Sardine Piemontesi e Torinesi si ritroveranno per un incontro il 25 Gennaio dalle ore

14 alle ore 18 al Teatro Erba, in Corso Moncalieri 241



Gli interventi dei relatori verranno svolti nella forma del ted talks, con 15 minuti di dialogo concessi

ad ogni ospite il quale si esprimerà tenendo in considerazione le tematiche centrali del movimento.

L’incontro sarà introdotto da Mattia ANGELERI, rappresentante delle Sardine Torinesi, 24 anni,

laureato in giurisprudenza, il quale riassumerà quanto accaduto dopo la manifestazione del 10

dicembre in piazza Castello, evidenziando come l’evento rappresenti l’inizio di un percorso utile ad

aggregare le iniziative del movimento.

Gustavo ZAGREBRELSKY, Mauro BERRUTO e Federico BOTTINO, relatori già annunciati e noti

per le rispettive competenze in materia di diritto costituzionale, formazione e comunicazione,

verranno quindi affiancati da Karima MOUAL, nota giornalista e collaboratrice del Sole 24 Ore,

impegnata nel sostenere il valore dell’integrazione, da Luca ROLANDI, giornalista professionista

esperto di storia del giornalismo e piattaforme informatiche di comunicazione nonché da Sara

DIENA, membro del movimento Fridays for Future.

La formula dell’incontro consentirà di dare spazio alle domande sul movimento e sui contenuti trattati

che verranno raccolte con le modalità che comunicheremo attraverso i canali ufficiali.

I circa 400 posti disponibili al teatro Erba sono stati prenotati nel giro di un giorno tramite l’apposita

piattaforma eventbrite. Abbiamo avuto una risposta sopra le aspettative e questo non può che essere

di buon auspicio per i futuri eventi che intendono riavvicinare i cittadini ad una politica non

superficiale, che approfondisca gli argomenti trattati così da consentire una corretta formazione delle

opinioni.

Chiunque sia riuscito a prenotarsi dovrà presentarsi dalle ore 14.00 portando con sé il biglietto

stampato in modo da poter accedere all’interno del teatro. Agli ultimi 50 iscritti verrà inviata, entro

Venerdì 24 Gennaio, una mail dall’indirizzo info@6000sardinetorino.it in cui verrà comunicata la

posizione in lista d’attesa: questo significa che nonostante l’accredito ci sarà il rischio per loro di non

entrare dato che potranno accedere, dopo le 14.30, solo ed esclusivamente nel caso in cui i primi

prenotati non siano presenti.

Per chi non potrà partecipare sarà invece garantita una diretta streaming che verrà trasmessa sulla

pagina ufficiale “Sardine Torino”, all’interno del gruppo Facebook “6000 Sardine Torino” e sulla

pagina degli amministratori.

Chiediamo dunque di non venire all’evento nel caso in cui non siate riusciti a prenotarvi, ma di creare

dei gruppi di ascolto a casa e di comunicarci la vostra vicinanza tramite foto e commenti sotto la

diretta streaming, in modo che tutti ci si possa sentire partecipi di questo progetto.

«L’evento non ha un collegamento diretto con le elezioni emiliane ma ha una sua affinità con queste

ultime e vuole sostenere il messaggio proposto dal movimento a prescindere da quello che sarà l’esito

delle votazioni regionali: se a Bologna è stato importante il numero di persone sceso in piazza data

la vicinanza delle elezioni, a Torino abbiamo pensato a un evento più ristretto in cui poterci

confrontare riflettendo sui contenuti, per comprendere le strategie da poter adottare e maturare le

proposte che verranno portate al prossimo incontro nazionale delle Sardine» dichiara Mattia

Angeleri.