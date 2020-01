Al via i saldi di MondoJuve

Dal 4 gennaio al 29 febbraio sconti e occasioni in oltre 100 negozi

Da sabato 4 Gennaio e fino a sabato 29 Febbraio a Mondojuve, lo Shopping Village situato in strada Debouchè tra i Comuni di Vinovo e Nichelino, è tempo di saldi. Tutti i clienti potranno approfittare di promozioni e prezzi speciali negli oltre 100 negozi del centro.

Dall’abbigliamento alle calzature, dagli articoli per la casa agli accessori per il tempo libero, dall’elettronica ai beni e servizi per la persona fino al pet, grazie alla sua vasta offerta commerciale Mondojuve offre un’esperienza di shopping in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Ai negozi e alle boutiques presenti nelle gallerie di Artemisia e Diana, si è recentemente aggiunta la superficie del Retail Park, con sei megastore: DM, realtà leader in Europa nell’offerta per la bellezza e benessere della persona e per la cura della casa, il più grande punto vendita di Maxizoo per l’Italia nordoccidentale, con tutto quello che occorre agli amici animali, Sportland, un paradiso per gli sportivi grazie a 3000 mq di abbigliamento e attrezzatura tecnica, di cui 500 riservati ai test di prodotto e al noleggio per ogni tipo di sport, Scarpe&Scarpe, Trony e Ishue .

Andare a caccia dell’occasione irripetibile o del pezzo unico agognato a Mondojuve è davvero facile per il concept che ispira l’intero spazio commerciale, pensato per rendere la visita del cliente semplice e coinvolgente. Merito dei 3.000 posti auto gratuiti, dell’area verde di 10.000 mq, dell’accesso consentito ai cani all’interno della galleria commerciale e di una kids zone, con area giochi e servizio di baby parking, che permette ai genitori di dedicarsi allo shopping e ai più piccoli di divertirsi grazie a esperienze e laboratori pensati per loro.

Lo Shopping Village Mondojuve sarà regolarmente aperto lunedì 6 gennaio e osserverà gli orari abituali: dalle ore 9 alle 21 per i punti vendita, dalle ore 8.30 alle 21 per il Bennet e dalle ore 9 alle 23 per la Food Court di Galleria Diana.

Per maggiori informazioni su tutte le promozioni in programma nel periodo dei saldi invernali è possibile consultare il sito ufficiale dello Shopping Village Mondojuve www.mondojuve.it o la pagina Facebook Mondojuve Shopping Village.