I turisti potrebbero salvare la stagione dei saldi

Meno di 300 euro: è il budget stimato delle famiglie torinesi destinato ai saldi invernali

La cifra è in linea con quella dello dello scorso anno, anche se gli acquisti dei turisti in città potrebbero fare la differenza, almeno in centro. E’ l’analisi fatta da Confesercenti e Ascom, alla vigilia dell’inizio degli sconti che partiranno a Torino sabato 4 gennaio. Previsti sconti dal 30 al 50% già nei primi giorni. I consumatori tenderebbero a optare per l’acquisto di un capo pregiato nel negozio di fiducia rispetto al prezzo. I commercianti sono preoccupati per la concorrenza delle vendite online. “Una lotta impari con i colossi del web che pagano pochissime tasse” dicono gli esercenti . Ma due famiglie su tre privilegiano comunque i servizi offerti dai negozi di prossimità.