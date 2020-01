Il premio ai 100 torinesi “rottamatori”? “Una boutade”

Ci troviamo a commentare la più classica delle boutade Cinque Stelle, 0,34 milioni di euro concentrati su una porzione di popolazione troppo ristretta per avere un impatto apprezzabile sulla qualità dell’aria.

Una misura che sembra fatta apposta per non premiare famiglie e chiunque debba trasportare in auto figli o familiari (magari anziani o con disabilità). Perché non allocare fondi, piuttosto, per agevolare chi desidera sostituire la vecchia caldaia del proprio appartamento con tecnologie meno inquinanti?

Silvio Magliano – Capogruppo Moderati, Consiglio Regionale Torino