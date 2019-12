Natale solidale a Borgo Vittoria

Riceviamo e pubblichiamo

Con l’avvicinarsi del Natale, come l’anno scorso, uno dei numerosi concerti ed eventi a scopo benefico devolverà il ricavato ad un progetto didattico nel vicinato

La serata musicale con finalità solidali organizzata dalla Chiesa di Scientology di Torino è andata in scena giovedì 19 dicembre presso l’associazione ricreativa e culturale Impresa&Territorio, in via Cesalpino, nella Spina di via Stradella.

Concerto intitolato “Canzoni in Bianco&Nero” con Alessandro Esposito (percussioni), Massimiliano Brizio (pianoforte), Cico Cicogna (voce) e la partecipazione straordinaria di Giovanni Licari in arte Cass, giovane artista residente nel quartiere della periferia torinese che è stato un po’ il filo conduttore dell’iniziativa.

La serata infatti è stata presentata da Elena Aloise presidente dell’associazione “Laboratorio delle Donne” e membro attivo del Tavolo di Borgo Vittoria.

Dopo i saluti istituzionali da parte di Simone Tosto, consigliere della Circoscrizione 5 che ha patrocinato l’iniziativa, il prof. Luciano Morra coordinatore del progetto “Service Audio e Musica” dell’IIS G. Peano, cui il ricavato della serata verrà devoluto, ha illustrato il lavoro dei ragazzi.

Toccanti i saluti di Giulia Lu, portavoce a Torino della Chiesa di Dio Onnipotente, religione oggetto di violenta repressione in Cina, che ha ringraziato Torino per l’accoglienza e la collaborazione.

Nell’alternarsi tra brani della musica leggera italiana d’altri tempi e canzoni dei giorni nostri Cico e Cass hanno improvvisato un duetto su “Solo me ne vo” dedicata a Nella Colombo, cantante celebre nel dopoguerra vissuta a sua volta in Borgo Vittoria. Per questo motivo le verrà intitolato il giardino di Cascina Fossata.

E proprio a Borgo Vittoria è stata dedicata l’omonima canzone RAP scritta e interpretata da Cass, Raven e Nikos.

Generi, generazioni e culture diversi, ma uniti dalla musica e dal desiderio di condividere una cooperazione che, prendendo slancio dallo spirito Natalizio, durerà per tutto l’arco dell’anno.