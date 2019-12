Concerto di Natale al Castello di Miradolo

Fondazione Cosso

Tradizionale appuntamento musicale con “AMBIENT1”



Mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, ore 21,15

San Secondo di Pinerolo (Torino)

Dieci anni fa. La sera della Vigilia di Natale. Era il 24 dicembre del 2009, quando, sotto la neve, andava in scena al Castello di Miradolo (sede della Fondazione Cosso), in via Cardonata 2 a San Secondo di Pinerolo, la prima performance del progetto artistico “Avant – dernière pensée”. Iniziavano così le 840 ripetizioni del brano “Vexations” di Erik Satie, la composizione musicale più lunga della storia: l’esecuzione, prima al pianoforte, si trasformava poi in un loop infinito di registrazioni e sovra incisioni, da seguire, in diretta streaming, per tutto il giorno di Natale. Un pianoforte immobile “suonava”, solitario, nella sala più grande del Castello allora in restauro, mentre alle pareti vegliavano su di lui opere naïf del doganiere Rousseau, di Bombois e di Séraphine. Le ultime dieci ripetizioni, nuovamente dal vivo, iniziavano, ventiquattr’ore dopo, il concerto “vero e proprio”. Era il 25 di dicembre. Il Natale del 2009.

Orbene, trascorsi dieci anni, il 25 e il 26 dicembre prossimi, giorni di Natale e Santo Stefano, alle ore 21.15, la tradizione continua al Castello di Miradolo, con il concerto “Ambient 1” da Erik Satie, John Cage e Brian Eno: una performance dedicata all’incontro della musica con le immagini in mostra (fino al 3 maggio 2020) di Oliviero Toscani, con gli spazi e il pubblico, che potrà muoversi tra le fotografie e i musicisti, guidati al violino dal maestro Roberto Galimberti (Marco Pennacchio al violoncello e Laura Vattano alla celesta, gli altri esecutori), alla ricerca del proprio personale e privato punto di ascolto e osservazione. La performance presenterà, in versioni differenti, due esecuzioni simultanee dei brani: una, per celesta, nella Manica del Castello dedicata alle fotografie giovanili di Toscani, a Warhol e ai ritratti; l’altra, per archi, nelle Maniche che ospitano le icone. Il pubblico potrà scegliere, percorrendo le sale e gli spazi, quale versione ascoltare e, soprattutto, in quale “ambiente sonoro” immergersi e perdersi. Tra i brani eseguiti, Brian Eno da“Ambient 1: Music for Airports”, la prima traccia dell’album del 1978. Poi, Erik Satie, i “Dodici piccoli corali” e, infine, John Cage con le “44 Harmonies from Apartment House 1776”, scritte nel 1976 per i duecento anni della Costituzione americana. “La performance – sottolineano gli organizzatori – intende offrire una prospettiva sulla ricerca che questi compositori hanno compiuto, attraverso il Novecento, sul ruolo e sulla funzione della musica, in relazione ad un mondo in cambiamento e ad una fruizione che via via sembra perdere le proprie certezze”. Le fotografie di Oliviero Toscani si trasformeranno, per questo evento, in una grande installazione video che si diffonderà nelle 11 sale espositive: decine di immagini, appositamente concesse dal grande fotografo per questa performance e dedicate ai personaggi del “Max’s Kansas City”, al “Cretto di Gibellina” o rarissime istantanee astratte, si sveleranno e diverranno l’ideale controcanto all’esecuzione strumentale, come a completare la ricca esposizione nelle sale e nel Parco del Castello di Miradolo.



La sera del 25 e 26 dicembre il Castello di Miradolo aprirà le porte alle ore 19.

Per chi lo desidera sarà possibile fare uno spuntino o mangiare un piatto caldo nella Caffetteria del Castello, con prenotazione obbligatoria.

Per il pubblico del Concerto, al termine della performance, la mostra dedicata alla fotografia di Oliviero Toscani sarà visitabile nelle sale storiche: un’occasione per rimanere immersi negli ambienti sonori del Castello, scoprendo l’arte di uno dei fotografi più noti nel mondo.

g. m.

Biglietti Concerto (comprensivi di ingresso alla mostra)

Intero 25 euro

Ridotto under 30: 15 euro

Abbonati Musei: 22 euro

Bambini fino a 6 anni: gratuito

Prenotazione obbligatoria: tel. 0121/502761 o prenotazioni@fondazionecosso.it

Nelle foto

– Il Parco innevato del Castello di Miradolo

– Immagini della mostra di Oliviero Toscani