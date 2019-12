Super Fantasy Magic Show, a Torino arriva la magia!

Super Fantasy Magic Show: dal 26 dicembre fino al 6 gennaio, Torino diventa teatro di magie, divertimento e illusione!

Dal 26 dicembre al 6 gennaio torna l’appuntamento con l’illusionismo della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Quest’anno lo spettacolo si chiamerà Super Fantasy Magic Show e vedrà artisti di grande spessore provenienti dal Circolo della Magia di Torino, la più importante realtà magica italiana. Dal Circolo della Magia sono usciti fuori talenti del calibro di Brachetti, Alexander e Luca Bono.

Il Super Fantasy Magic Show darà alla luce spettacoli unici, divertenti e magici, adatti sia a grandi che piccini. Gli spettacoli saranno in tutto 18 e avranno luogo nelle fasce pomeridiane e serali. L’appuntamento è alla Casa del Teatro di Torino, e si raccomanda al pubblico di recarsi in sede con un po’ di anticipo. Prima dell’inizio dello spettacolo riscalderanno l’atmosfera le magie di Magic Willy, che contribuirà a creare l’illusione ancora prima dell’inizio.

Meraviglia, sorpresa e divertimento per trascorrere novanta minuti di grande spettacolo tra realtà e illusione, in un universo fiabesco guidati da personaggi magici quali il poliedrico Giullare (Marco Aimone, presidente del Circolo ed illusionista di fama internazionale) che senza bisogno di parole accompagna gli spettatori nel mondo della fantasia diventando il filo conduttore dello show. Il viaggio in meandri onirici e fantasiosi universi prosegue con le suggestive immagini create con la sabbia dalle abili mani di Mister Brondino la cui candida barba evoca personaggi tolkeniani.

Il fascino della Magia e del Varietà non hanno età, basta lasciarsi andare alla fantasia. Manipolazione di carte e oggetti misteriosi, sparizioni, riapparizioni e coinvolgimento del pubblico sono solo alcuni degli ingredienti di uno spettacolo divertente e per tutta la famiglia.

Dove e Quando

Dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (18 repliche)

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI, Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Sala Grande

Info e prenotazioni

Tel. 011/19740280

Mail: biglietteria@casateatroragazzi.it