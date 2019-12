Space Adventure, vacanze di Natale… nello spazio!

Un’occasione per trascorrere le vacanze di Natale in famiglia in modo alternativo.

Fino al 22 marzo Torino ospita Space Adventure, la mostra che sta emozionando il mondo – da Copenaghen a Varsavia – e che in quattro anni ha visto milioni di visitatori. Lo spazio e le sue meraviglie vengono raccontati attraverso gli occhi e gli oggetti della NASA e della Città delle Stelle in Russia.

Tute, navicelle spaziali, razzi, pietre lunari, modelli in scala… un appuntamento perfetto per le famiglie, sopratutto in vista delle aperture natalizie.

Cento oggetti originali, un vero e proprio Space Camp dove divertirsi con i simulatori di volo, e già dall’ingresso è possibile immergersi nell’atmosfera dello spazio. Tutto il percorso si snoda tra oggetti originali e riproduzioni accurate, alla scoperta dello shuttle e i suoi comandi, dello Sputnik, dei lanciatori della NASA…

Forse l’esperienza più singolare è lo Space Camp: uno spazio enorme dedicato all’interattività dove, grazie ai simulatori, i visitatori possono sperimentare le stesse sensazioni provate dagli astronauti nello spazio. Dalla microgravità alla perdita dell’orientamento spaziale.

Orario nelle feste di Natale:

dal 21/12/2019 al 6/1/2020

dalle 10:00 alle 19:00 [ultimo ingresso ore 18:00]

vigilia di Natale e San Silvestro

dalle 10:00 alle 16 [ultimo ingresso ore 15:00]

Natale e Capodanno

dalle 15:00 alle 20:00 [ultimo ingresso ore 19:00]

