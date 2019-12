Come funziona la partita Iva agricola

Dalla parte dei consumatori

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Ogni lavoratore che intende avviare un’attività da libero professionista in ambito agricolo deve necessariamente avviare una partita IVA agricola. In questo modo potrà emettere regolarmente fattura ai propri clienti, richiedendola in caso di acquisti legati alla propria attività. Quando si parla invece di imprese agricole, è possibile vi siano più soci. La legge richiede che almeno uno di questi abbia la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. In questo caso la partita IVA sarà collegata alla società e non al singolo lavoratore.

Chiunque fosse interessato potrà fare richiesta alla Coldiretti o all’Agenzia delle Entrate, sfruttando il sistema ComUnica per l’invio dei dati necessari per via telematica. Sul sito della Coldiretti si potranno individuare i moduli necessari, da presentare insieme con una copia del proprio documento di riconoscimento.

Occorre prestare attenzione alla lista di moduli, considerando le differenze presenti a seconda del tipo di azienda che si intende avviare. Tra i requisiti fondamentali vi è il fatto di dover indicare la dicitura “società agricola” nel nome societario. Inoltre il 50% del reddito complessivo dovrà provenire dall’attività agricola.

Nel caso in cui l’imprenditore in questione dovesse lavorare su un terreno di cui è proprietario, sarà chiamato a presentare la visura catastale dello stesso e il certificato di proprietà.

Al momento dell’apertura si dovranno versare 100 euro per il cosiddetto “diritto camerale”. L’imprenditore dovrà inoltre versare un altro contributo, stavolta riguardante l’INPS, per una cifra intorno ai 1500 euro.