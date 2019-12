Il Sunshine Gospel Choir al Castello di Moncalieri

Il Sunshine Gospel Choir, uno dei migliori cori di musica gospel in Italia, ricco di contaminazioni con altri generi, si esibirà all’interno della rassegna Eventi & Racconti al Castello.

Il Sunshine Gospel Choir è da vent’anni il più rappresentativo e uno dei migliori cori di musica gospel in Italia. Vincitore del Gospel Jubilee Award come “Migliore coro Gospel italiano distintosi per professionalità ed impegno”. Fondato e diretto da Alex Negro, ha all’attivo nove album e un dvd e centinaia di concerti in Italia e all’estero, in location prestigiose e atipiche.

Il concerto si inserisce all’interno di Eventi & Racconti al Castello, la rassegna in programma al Castello Reale di Moncalieri, residenza sabauda inserita tra le opere Patrimonio dell’Unesco, nata dalla sinergia tra il Comune di Moncalieri e l’Arma dei Carabinieri.

60 coristi tra cui soprani, contralti, tenori e baritoni, accompagnati dal tenore Joe Nicolosi, dal soprano Rosanna Russo e da una band professionista.

Il repertorio comprende brani che hanno più di un secolo di vita: dalle antiche “work songs” fino alle linee attualissime contaminazioni hip-hop. I confini artistici del Sunshine Gospel Choir sono privi di frontiere, tant’è che spesso il coro fa incursioni in territori musicali al di fuori del gospel.

Dove e quando

Castello di Moncalieri, piazza Baden Baden 4

info: www.comune.moncalieri.to.it www.ritmika.it

Tel. 011.4172932

e-mail: info@ritmika.it