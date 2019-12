La città dei monopattini

Incompetenti allo sbaraglio. Che cosa abbiamo fatto di male noi torinesi da meritarci un assessore come La Pietra?

Quello in foto è un monopattino in affitto parcheggiato all’ interno della Stazione di Porta Susa. Oggi ho girato per via Pietro Micca e via Cernaia. Pioveva e questi arnesi con numerose bici erano lasciati in ogni dove casualmente e pericolosamente. Non è sufficiente dire che ormai i monopattini sono diffusi in tutte le città del mondo, e che ci sono delle regole da rispettare. Ma se tali regole non sono rispettate e questa nuova “moda” crea disagi evidenti bisognerà pur fare qualcosa. Prima o poi Torino dovrà togliersi di dosso questi personaggi solo capaci di difendere gli antagonisti, dare concessioni per supermercati e complicare la vita ai torinesi. Scusate se mi ripeto: ma che disastro questi pentastellati. E che folli quelli del PD (in verità pochi) che hanno suggerito ed ipotizzato un accordo con loro anche a Torino. D’ora in poi li chiameremo i pentasbrindellati.

Patrizio Tosetto